Токаев дает поручения по WhatsApp

Глава государства не уверен, что это безопасно, однако признает оперативность мессенджера.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признался, что дает некоторые поручения подчиненным по WhatsApp. Кроме того, его спросили, поддерживает ли он общение с людьми, с которыми познакомился в студенческие годы в России, передает Sputnik.

«Я сейчас постоянно не могу с ними контактировать. Но, бывая в Москве, стараюсь увидеться. Но сейчас есть интернет, я не чужд социальным сетям. Я работаю в социальных сетях. Между прочим, некоторые поручения я даю через WhatsApp», — поделился Токаев в интервью телеканалу «Россия».

«Наверное, это не совсем правильно с точки зрения безопасности, но зато оперативно», — продолжил он.

Также он отметил, что является активным пользователем Twitter. Токаев подчеркнул, что «привез» социальную сеть из Организации Объединенных Наций.

«Там было принято вести свою личную страничку. Конечно же, я прикипел, можно сказать, к этому виду связи. Twitter — это, по сути дела, личное телеграфное агентство», — сказал он.

Также Токаев добавил, что пользуется Instagram: «Я признаюсь, завел после того, как стал президентом. Мне порекомендовали».