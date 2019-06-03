У пассажиров Астана LRT появится доступ к детализации поездок в автобусах

Услуга будет доступна на сайте компании и в приложениях на ОС Android и iOS.

В третьем квартале 2019 года столичные пользователи общественного транспорта смогут отслеживать списание денежных средств с карты Астана LRT. Об этом рассказал управляющий директор-член правления ТОО «Астана ЛРТ» Даурен Нуралиев, передает Sputnik.

«В третьем квартале текущего года у нас ожидается запуск личного кабинета. Это будет мобильное приложение на Android и iOS для пользователей. Также на нашем сайте появится личный кабинет, где пользователи смогут отслеживать свой баланс», — сообщил Даурен Нуралиев.

Детализацию поездок можно будет получить по номеру транспортной карты, указав необходимый период для проверки. В настоящее время историю списания денег с карты LRT можно получить по номеру 109, или написав обращение представителям компании на их личный аккаунт в Facebook.