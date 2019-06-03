КТЖ модернизирует продажу электронных ж/д билетов

Электронный билет будет являться фискальным чеком и основанием для посадки и учета пассажиров.

С 1 июля 2019 года на поезда АО «Пассажирские перевозки» электронные проездные документы (билеты) будут продаваться по доработанной автоматизированной системе. Электронный билет, оформленный через эту систему, одновременно будет являться фискальным чеком и основанием для посадки и учета пассажиров.

Новые условия и порядок продаж электронных проездных документов представителям частных пассажирских агентств (билетных касс) были озвучены на встрече с представителями НПП «Атамекен», АДГСПК РК, транспортной прокуратурой и МИИР РК.

«Система усовершенствована и ощутимо снижает вероятность махинаций в сфере продажи билетов, в т. ч. не позволяет быстро „ловить“ билеты, которые были возвращены пассажирами. Теперь массово перепродавать проездные билеты с целью обогащения перекупщикам не удастся», — отмечают в компании.

С внедрением новой системы продаж электронных билетов тарифы на билеты останутся без изменения. КТЖ продолжит работу по усовершенствованию системы продажи проездных документов и снижению их искусственного дефицита, а также по борьбе с перекупщиками в рамках мероприятий дорожной карты по исключению бытовой коррупции в сфере железнодорожных перевозок, подписанной в марте 2019 года между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции РК и АО «НК «Қазақстан темір жолы».

«АО „Пассажирские перевозки“ призывает пассажиров заранее планировать свои поездки, покупать проездные документы в железнодорожных кассах или посредством онлайн-продаж, не пользоваться сомнительными услугами посторонних лиц. При выявлении фактов нелегальной продажи билетов или провоза безбилетных пассажиров просим проявлять активную гражданскую позицию и обращаться на блог генерального директора АО „Пассажирские перевозки“ с приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов для принятия мер», — добавили представители АО «Пассажирские перевозки».