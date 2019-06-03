Количество IoT-устройств в мире достигло 22 млрд единиц

Больше половины работающего IoT-оборудования пришлось на корпоративные решения.

К концу 2018 года количество подключенных к Интернету вещей устройств во всем мире достигло 22 млрд штук, подсчитали в исследовательской компании Strategy Analytics. Данные были обнародованы 16 мая 2019 года, передает Tadviser.ru.

По оценкам экспертов, больше половины работающего IoT-оборудования пришлось на корпоративные решения. Доля мобильных и компьютерных устройств составила чуть более 25%. При этом специалисты считают, что самым быстрорастущим сегментом рынка Интернета вещей станет бытовая техника за счет проникновения систем «умного» дома в регионах, в которых они развиты слабо.

В отчете Strategy Analytics сделан следующий вывод: несмотря на увеличивающееся число IoT-устройств, возможности для получения доходов от них остаются неопределенными, особенно для сервисных компаний.

«Поставщики услуг могут посмотреть на большие масштабы Интернета вещей и предположить, что выручка сама будет приходить к ним, — говорит ведущий аналитик Strategy Analytics и автор исследования Дэвид Мерсер (David Mercer). — Однако неизвестно, какие именно приложения и сервисы будут стимулировать рост доходов и в какой степени. Кроме того, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как эта экосистема будет развиваться для удовлетворения потребностей потребителей в будущем»

По мнению аналитиков, компаниям, желающим заработать на Интернете вещей, необходимо делать более осознанный и обдуманный выбор сегментов, в которых они хотят работать, а также правильно расставлять приоритеты при выборе бизнес-проектов и моделей для заработка.

Прогнозируется, что к 2025 и 2030 годам в мире будет насчитываться 38,6 млрд и 50 млрд IoT-устройств соответственно. Продажи носимой электроники и автомобилей с IoT-функциями будут расти, но их объемы будут не столь большими по сравнению с другими сегментами рынка Интернета вещей.