Для борьбы с киберугрозами в армии сформируют взвод из ученых

Минобороны уже ведет набор призывников.

В казахстанской армии сформируют взвод из ученых для борьбы с киберугрозами. Новобранцы будут проходить срочную воинскую службу в военно-научном взводе при Национальном университете обороны — имени Первого Президента. Основные задачи солдат — участие в научной работе по направлениям инженерно-технологического профиля, IT, кибербезопасности, а также проведение научно-исследовательских работ, передает «Литер».

В Минобороны отмечают, что на такую научную службу призываются наиболее талантливые молодые люди. Основные критерии для отбора — наличие образования в сфере информационных технологий, точных наук и робототехники.