Объем глобального рынка IIoT в 2018 году составил 113,4 млрд долларов

Российский рынок промышленного Интернета вещей в 2017 году достиг 93 млрд рублей.

Объем глобального рынка промышленного Интернета вещей (IIoT) в 2018 году составил 113,4 млрд долларов, говорится в отчете ResearchAndMarkets. В последние годы внедрение IIoT становится востребованней благодаря развитию вспомогательных технологий, таких как облачные вычисления и сенсоры. IIoT используется в таких отраслях, как нефть и газ, страхование, производство, транспорт, инфраструктура и розничная торговля, для повышения операционной эффективности, передает Iot.ru.

Организации по всему миру сотрудничают при разработке инновационных технологий IIoT, которые помогают производителям сократить расходы на техническое обслуживание и предотвратить незапланированные простои активов. Так, Huawei и General Electric выпустили решение по предиктивному обслуживанию Predictive Maintenance Solution, которое прогнозирует графики обслуживания с использованием гибких сетевых, IIoT и облачных платформ.

Напомним, согласно отчету Market Research Engine, вышедшему в 2018 году, объем глобального рынка IIoT к 2022 году превысит 176 млрд долларов, увеличиваясь в период с 2018 по 2022 годы с совокупным годовым темпом роста (CAGR), превышающим 8%. Исследователи Zion Market Research тоже полагают, что IIoT будет расти с показателем CAGR чуть более 8% в течение ближайших пяти лет, но, по их расчетам, к 2023 году он достигнет 232,15 млрд долларов. Согласно совместному исследованию TAdviser и госкорпорации «Ростех», российский рынок промышленного Интернета вещей в 2017 году достиг 93 млрд рублей, а в 2020 году его объем увеличится до 270 млрд рублей.