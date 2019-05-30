Panasonic и Toyota будут совместно создавать умные города будущего

Новая компания со штаб-квартирой в Токио будет называться Prime Life Technologies Corporation.

Японские компании Panasonic и Toyota договорились об учреждении совместного предприятия для создания умных городов будущего. Как говорится в сообщении Toyota, новая компания со штаб-квартирой в Токио будет называться Prime Life Technologies Corporation. Сформировать СП с равными долями планируется 7 января 2020 года, передает Iot.ru.

Prime Life Technologies Corporation объединит опыт и технологии Panasonic в области бытовой техники и электроники, энергетики и Интернета вещей, а также инициативы корпорации по обновлению образа жизни с экспертизой, разработками и инициативами Toyota в сфере мобильности. В рамках сотрудничества Panasonic и Toyota собираются построить около 17 тыс. индивидуальных жилых домов и занять лидирующие позиции в отрасли.

Партнеры также подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Mitsui и обсуждают возможность ее участия в проекте.