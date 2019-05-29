Программное обеспечение от АО «НИТ» будет обязательным для станций техобслуживания

В закон «О дорожном движении» внесены дополнения.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития сообщило об изменениях в проведении технического осмотра автомобилей. В закон «О дорожном движении» внесены дополнения, которые касаются программного обеспечения, используемого станциями техосмотра (ТО), сообщает Sputnik.

«Впредь владельцам станций ТО придется использовать программное обеспечение, которое будет предлагать единый оператор — АО „Национальные информационные технологии“. Требования к ним должны быть утверждены до июля 2019 года», — говорится в сообщении министерства.

Система эксплуатируется в Казахстане с 2013 года. Также отмечается, что процедура прохождения техосмотра останется прежней — в этом плане для владельцев авто ничего не изменится.

«Единая информационная система „Техосмотр“ создана для того, чтобы информация обо всех фактах прохождения техосмотра велась централизованно, достоверно и своевременно, а также для минимизации возможных причин ДТП и объединения всех центров технического осмотра в Казахстане», — сообщили в АО «Национальные информационные технологии».