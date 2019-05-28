Казахстан входит в десятку стран, внедряющих 5G

Инвестиции в телеком в стране выросли почти на 28% за год.

За январь–апрель текущего года инвестиции, направленные в сферу информации и связи, достигли 21,8 млрд тг., сумма выросла на 27,5% год-к-году. За аналогичный период годом ранее инвестиции составляли 17,1 млрд тг., при годовом росте на 18,8%. Больше всего инвестиций в данную сферу приходится на Алматы: 8,1 млрд тг. — на 8,8% меньше, чем годом ранее. Также в тройку лидеров вошли Нур-Султан и Северо-Казахстанская область — 3,8 млрд тг. и 2,7 млрд тг. соответственно, передает Ranking.kz.

В мае текущего года премьер-министр РК Аскар Мамин провел рабочее совещание по вопросам внедрения в Казахстане сети связи пятого поколения. В ходе совещания обсуждалось влияние внедрения новой технологии на расширение возможностей для развития цифровой экономики и интернета вещей (IoT). По данным Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК, Казахстан наряду с США, Южной Кореей, Швейцарией и Эстонией входит в десятку стран мира, которые приступили к пилотированию внедрения новой сети. В рамках работ по созданию инфраструктуры для покрытия территории страны 5G до конца текущего года планируется реализовать пилотный проект в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. В целом ожидается, что сетью связи 5G будут охвачены все населенные пункты с численностью свыше 50 тыс. человек.

Согласно исследованию международной организации International Data Corporation, ожидается, что в 2019 году всемирные поставки смартфонов 5G достигнут 6,7 млн единиц, при этом доля на рынке составит всего 0,5%. В свою очередь, поставки смартфонов 4G составят 1,3 млрд единиц, доля останется на высоком уровне — 95,4%.

В то же время предполагается, что уже к 2023 году доля поставок смартфонов 5G составит 26% (401,3 млн единиц) от рынка, а смартфонов 4G — сократится до 71,7% от рынка. Тем временем смартфоны 3G к 2023 году будут занимать всего 2,2%.