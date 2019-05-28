Мобильные приложения казахстанских школьниц оценят в США

Конкурсантки разработали собственные мобильные приложения, направленные на решение социально-значимых проблем в обществе.

В Нур-Султане определили финалистов престижного международного IT-конкурса. Проекты семи отечественных команд представят в Кремниевой долине. Особенность соревнования в том, что участие в нем принимают исключительно школьницы в возрасте от 10 до 18 лет. В этом году за заветные места боролись 350 участниц со всех регионов страны, передает Kazpravda.kz.

По условиям конкурсантки должны разработать и представить собственные мобильные приложения, направленные на решение социально-значимых проблем в обществе.

«Один из примеров работ — переработка мусора. Это приложение, которое мотивирует собирать мусор в точки переработки. Еще интересная работа по пожарной безопасности. То есть, они не только разрабатывают мобильное приложение, но и делают такие датчики, которые реагируют на дым, возгорание. Теперь работы победителей оценят в США», — рассказала национальный амбассадор «Technovation Kazakhstan» Диана Цой.