АzerTelecom, KazTransCom и Транстелеком подписали соглашение о сотрудничестве

Межгосударственное соглашение о сотрудничестве по реализации проекта ТрансКаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) подписали «АzerTelecom», «KazTransCom» и «Транстелеком».

Соглашение «Строительство, владение и пользование волоконно-оптическими линиями связи по дну Каспийского моря по маршруту Казахстан — Азербайджан» подписано между ООО «АzerTelecom» (дочерняя компания первого мобильного оператора Азербайджана «Bakcell») со стороны Азербайджанской Республики и АО «KazTransCom» и АО «Транстелеком» со стороны РК.

Оно направлено на достижение стратегических целей, поставленных в Послании Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, учитывая важность расширения сотрудничества в области связи и высоких технологий между государствами, а также стремление к соединению коммуникационных сетей двух стран с целью увеличения технических возможностей по предоставлению транзитных и других услуг, повышению эффективности международных телекоммуникационных сетей и магистралей. Межгосударственное соглашение, подписанное 19 марта 2019 года, в начале апреля этого же года было ратифицировано со стороны парламента Азербайджана и утверждено Президентом Азербайджанской Республики. А 17 мая 2019 года соглашение было утверждено со стороны Казахстана.

Согласно договору, стороны будут осуществлять прокладку фибер-оптической кабельной магистрали по секторам дна Каспийского моря их государств вдоль прямой международной железнодорожно-паромной инфраструктуры, проходящей через Каспийское море, с применением современных волоконно-оптических систем связи.

Общая протяженность ТрансКаспийской магистрали составит 380-400 км. Она создаст цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией, проходящий через Азербайджан и Казахстан.