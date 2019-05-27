Клиентам Beeline доступны QR-платежи в трех городах Казахстана

С мобильным приложением Beeline можно без наличных денег оплачивать проезд в транспорте, переводить деньги или совершать покупки.

Beeline Казахстан дал возможность своим клиентам оплачивать покупки и услуги через QR-код с помощью международного сервиса mVISA через мобильные приложения Мой Beeline и Beeline Pay. Услуга реализована в партнерстве с Halyk Bank и доступна в более чем 30-ти партнерских точках (кофейни, магазины одежды, развлекательные и спортивные заведения) в городах Нур-Султан, Алматы и Костанай.

Для осуществления оплаты необходимо открыть мобильное приложение Мой Beeline или Beeline Pay, перейти в раздел QR-платежей и отсканировать QR-код в заведении. После этого ввести сумму, и она спишется с баланса мобильного счета.

«Имея при себе телефон с мобильным приложением Beeline, можно без наличных денег оплачивать проезд в транспорте, переводить деньги и совершать покупки. В партнерстве с ведущим банком страны мы стремимся расширить количество пунктов оплаты с баланса для удобства пользователей. Уже сейчас в трех городах Казахстана можно воспользоваться QR-оплатой, а в будущем количество городов и мест оплаты станет больше», — заявил Олег Алдошин, коммерческий директор по развитию нового бизнеса Beeline Казахстан.

Полный перечень заведений, где реализована QR-оплата, доступен в приложениях Мой Beeline и Beeline Pay. Услуга доступна абонентам Beeline предоплатной формы расчета.