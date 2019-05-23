Samsung презентовала новый кинотеатр QLED 8K в Алматы

Samsung Electronics открыла брендированный кинотеатр QLED 8K Cinema в ТРЦ Esentai Mall.

Это совместный проект компании с сетью кинотеатров «Кинопарк», приуроченный к выходу первого в мире QLED-телевизора с ультра-высоким разрешением 8К и технологией искусственного интеллекта.

На церемонии открытия комфортного VIP-кинозала на территории «Кинопарка» представители Samsung продемонстрировали уникальные функции инновационной линейки QLED 8K. 8К — максимально высокое и детализированное из существующих сегодня разрешений экрана, при этом технология искусственного интеллекта улучшает качество исходного контента до максимально близкого к 8К, а также адаптирует уровень яркости в зависимости от сцены на экране и освещенности в комнате.

Президент Samsung Electronics Central Eurasia Хан Санг Ву, выступая перед гостями, рассказал, почему было принято решение об открытии кинотеатра. Он отметил, что люди ходят в кинотеатры «за превосходной картинкой на огромном экране и отличным звуком», а QLED 8K с большим экраном (максимальная диагональ — 98 дюймов) подарит аналогичные впечатления. По словам господина Хана, зрители при просмотре любимого фильма на QLED 8К будут ощущать себя как посетители современного кинозала с высочайшим качеством изображения и звука. «Вы получите эффект полного погружения в происходящее на экране, словно вы находитесь не в своей комнате, а там, в центре событий!», — сказал он.