В Таджикистане заблокировали интернет-ресурсы

Служба связи, у которой монопольное право на продажу интернета в стране, воздержалась от комментариев

С 20 мая в Таджикистане заблокировали крупные интернет-ресурсы, в том числе Google, YouTube, Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте», а также мессенджеры и популярные новостные сайты. Агентство ТАСС со ссылкой на интернет-компании Интерком, Мегафон, Тселл и Билайн сообщило, что решение о блокировке крупных интернет-ресурсов на этот раз было принято правительством. Пресс-служба президента Таджикистана отрицает этот факт, передает CA-NEWS.

РИА Новости подтверждает эту информацию со ссылкой на все девять интернет-компаний страны. Между тем, в пресс-службе президента Таджикистана сообщили, что такого решения правительство не принимало. Служба связи Таджикистана, у которой монопольное право на продажу интернета в стране, воздержалась от комментариев.

Новая кампания по блокировке крупных интернет-ресурсов и поисковиков началась сразу после бунта, произошедшего ночью 19 мая в колонии строгого режима под городом Вахдат, к востоку от города Душанбе.

Международная организация «Репортеры без границ» в ноябре 2018 года в специальном заявлении обвинила власти Таджикистана в беспрецедентной широкомасштабной цензуре интернета, заявив, что Душанбе использует китайскую модель по блокированию интернет-сайтов и цензуре всемирной паутины. В апреле этого года «Репортеры без границ» и Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана уже призывали власти Душанбе прекратить блокировки.