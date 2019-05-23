За посещение Алма-Арасанского ущелья можно будет заплатить онлайн

Пилотный проект планируется запустить в ближайшее время.

Городские власти намерены автоматизировать взимание платы за вход и въезд в Иле-Алатуский национальный парк. Об этом рассказал заместитель акима города Ерлан Аукенов.

По его словам, Иле-Алатауский национальный парк является одним из загруженных туристических направлений Алматы и важным элементом экологической составляющей города. При этом многие горожане и туристы часто жалуются на переполненность парка машинами и на непрозрачность системы оплаты при въезде. Также посетители поднимают вопрос о дальнейшем целевом использовании собранных средств.

«Совместно с руководством министерства сельского хозяйства, в ведении которого и находится Национальный парк, нами были организованы выезды, выявлены недочеты в работе всех контрольно- пропускных пунктов и парка в целом. Все КПП парка (а всего их 8, 2 в городе и 6 в области) запланировано модернизировать и перевести существующую оплату в безналичный формат, что поспособствует решению многих проблем», — отметил он.

Было решено в первую очередь установить автоматизированную систему с видео-фиксацией номеров и турникетами для пеших туристов на КПП при въезде в Алма-Арасанское ущелье по ул. Дулати. Запустить пилотный проект планируется в ближайшее время. При этом на проект не будут затрачены бюджетные деньги.

«После запуска автоматизированной системы все 100% вырученных средств гарантировано и прозрачно будут напрямую поступать на счет Иле-Алатауского национального парка и будут направлены на развитие и обустройства парка. Большинство сотрудников, задействованных на КПП, будут высвобождены для основных задач и смогут непосредственно заниматься обходом и контролем территорий парка», — сказал замакима. Он добавил, что подобные системы проезда «Congestion Charge» успешно внедрены во многих национальных парках США и Европы.

По словам Аукенова, внедрение автоматизированной системы будет приносить в бюджет до полумиллиарда тенге. Оплачивать вход позволит система бесконтактного считывания банковских карт и карт «Онай!». Также посетители смогут заранее оплатить посещение онлайн через сайт QIWI или терминалы. Инициатива реализуется в рамках совместного с Агенством по делам государственной службы проекта «Almaty — Adaldyq Alańy».