Площадки интернет-магазинов хотят вывести из-под действия закона о СМИ

Министерство национальной экономики готово работать в этом направлении.

Как известно, в Казахстане все интернет-ресурсы относятся к средствам массовой информации, и к ним применяются требования закона о СМИ. В рамках круглого стола по развитию e-commerce, прошедшего в Алматы, интернет-предприниматели снова подняли вопрос о том, что субъекты электронной торговли нецелесообразно относить к средствам массовой информации, они не должны подпадать под регулирование в качестве СМИ.

О текущей ситуации с решением этой проблемы рассказала Айжан Бижанова, директор департамента по развитию торговли Министерства национальной экономики РК.

«В один из протоколов мы закладывали этот вопрос. В нем содержалось поручение Министерству информации и коммуникаций, чтобы они провели анализ действующего законодательства на предмет разграничения СМИ и субъектов электронной торговли. Я готова продолжить эту работу», — заявила Айжан Бижанова.