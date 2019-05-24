«Яндекс.Облако» уничтожило данные части пользователей из-за ошибки

В качестве компенсации клиентам обещают начислить гранты.

В мае 2019 года один из пользователей портала Pikabu пожаловался, что у него были внезапно удалены сервера в «Яндекс.Облаке», в результате чего пропала часть данных. Он сослался на ответ техподдержки сервиса, в котором якобы говорилось, что это произошло из-за человеческого фактора в ходе проведения технических работ, передает Tadviser.ru.

В «Яндексе» рассказали, что в тот день были запланированы регулярные технические работы по остановке и удалению виртуальных машин в заблокированных облаках пользователей по причине неоплаты или нарушения правил использования сервисов «Яндекс.Облака». Это стандартная процедура по высвобождению ресурсов «Облака», пояснили в компании.

В результате инцидента были удалены 0,77% от общего числа виртуальных машин и boot-дисков. При этом затронуты виртуальные машины только в зоне ru-central1-c. В «Яндексе» пояснили, что ru-central1 — это одна из зон доступности «Облака» (инфраструктура одного из дата-центров), а всего у платформы три зоны доступности, каждая изолирована от программных или аппаратных сбоев в других зонах.

Дополнительно созданные диски при этом остались в сохранности. Пользователи, у кого были сделаны снимки дисков, смогли восстановить свои данные. В компании добавили, что осознают свою полную ответственность за надежность своей платформы и работают над формированием мер для предотвращения повторения подобного инцидента. В качестве компенсации «Яндекс.Облако» обещает начислить клиентам гранты.