Мировой рынок домашней автоматизации к 2025 году достигнет 114 млрд долларов

Основными факторами, положительно влияющими рост рынка, эксперты называют увеличение проникновения интернета и стремление потребителей к повышению уровня жизни.

Объем мирового рынка домашней автоматизации в 2017 году составил 45,8 млрд долларов, а к 2025 году он достигнет 114 млрд долларов. Согласно отчету Fortune Business Insights, в этот период рынок будет в среднем ежегодно прирастать на 12,1%, передает Iot.ru.

С точки зрения применения, в 2017 году сегмент освещения занимал самую высокую долю рынка — 25%. Ожидается, что в период прогноза он продолжит расти впечатляющими темпами. Интеграция осветительных продуктов с возобновляемыми источниками энергии на основе IoT и облачными технологиями сократит потребление энергии, что также приведет к увеличению спроса на продукты и услуги для домашней автоматизации, полагают аналитики.

Основными факторами, положительно влияющими рост рынка, эксперты называют увеличение проникновения интернета и стремление потребителей к повышению уровня жизни. Среди других стимулов — увеличение покупательской способности, внедрение беспроводных технологий, интеграция Интернета вещей в продукты домашней автоматизации. Высокая стоимость продуктов и услуг домашней автоматизации могут сдерживать рынок.

Северная Америка доминировала на мировом рынке домашней автоматизации в 2017 году, когда рынок региона оценивался в 5,4 млрд долларов, и сохранит свои позиции до 2025 года. Основными компаниями, работающими на глобальном рынке домашней автоматизации, являются Honeywell International, Crestron Electronics, AMX LLC (Harman), Control4 Corporation, Johnson Controls, Siemens, Savant Systems и ABB.