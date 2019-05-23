Власти США дали Huawei отсрочку по санкциям

Компания заявила, что нашла замену Android.

Власти США отсрочили вступление в силу ограничительных мер для китайской корпорации Huawei. По информации Reuters, выданная временная лицензия позволит компании закупать американское оборудование, необходимое для того, чтобы поддерживать в рабочем состоянии существующую сеть и обеспечивать пользователям возможность получать обновления. Разрешение будет действовать до 19 августа. Отмечается, что это поможет минимизировать негативные последствия для американских пользователей, которые имели бы место в случае немедленного вступления ограничительных мер в силу, передает Sputnik.

Владельцы Huawei заявили, что готовились к санкциям США заранее и разрабатывают собственную операционную систему, аналог Android. Она будет называться Hongmeng и включать усовершенствованную систему безопасности.

Напомним — накануне стало известно, что администрация Дональда Трампа внесла Huawei в список компаний, с которыми американские фирмы не могут торговать, если у тех нет специальной лицензии властей США. Отныне на новые смартфоны Huawei нельзя будет установить операционную систему Android и приложения Google.