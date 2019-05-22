В Туркестанской области построят солнечную электростанцию стоимостью 150 млн долларов

Для ее строительства использую фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния.

В Туркестанской области построят солнечную электростанцию общей мощностью 100 мВт. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки премьер-министра РК Аскара Мамина в Туркестан. В рамках визита состоялось подписание меморандум о взаимопонимании между акиматом Туркестанской области и ТОО «KazPV LTD», передает СЦК.

Общая стоимость проекта — 150 млн. долларов. При строительстве солнечной электростанции будут использованы фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния. Проект реализуют в 2019–2021 годах. Общая площадь станции составит 150 гектаров. После ее ввода в эксплуатацию постоянной работой обеспечат 100 человек.