В Казахстане внедряют интеллектуальные системы автоведения локомотивов

В экспериментальную поездку был отправлен грузовой поезд весом до 6300 тонн.

На железнодорожном участке Нур-Султан — Экибастуз прошли испытания локомотива с применением интеллектуальных систем автоведения. Система в режиме реального времени рассчитывает скоростную траекторию следования непосредственно на борту локомотива. Учитываются график движения, профиль пути, вес и длина состава, а также показания светофоров, данные по ограничению скорости, тяговые и тормозные характеристики локомотива. Информация отображается на экране дисплея, установленного в кабине машиниста. Кроме того, программа увеличит пропускную способность участков обслуживания, появится возможность для удлинения «плеч обслуживания» локомотивных бригад.

«Внедрение автоведения позволит получить экономию электроэнергии, улучшить условия труда локомотивной бригады, повысить производительность труда машинистов за счет снижения психофизиологических нагрузок и утомляемости во время поездки», — сказал главный инженер АО «НК «Қазақстан темір жолы» Батыр Котырев.

В эксплуатационном локомотивном депо будет организовано поэтапное обучение машинистов-инструкторов и машинистов. На программном тренажере в учебном классе машинисты смогут работать с автоведением. Планируется, что первые подготовленные машинисты самостоятельно поведут поезда с применением системы в конце 2019 года.

Автоведение планируется ввести в эксплуатацию на пассажирских тепловозах серии ТЭП33А, грузовых электровозах серии KZ8A и пассажирских электровозах серии KZ4AT.