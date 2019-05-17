Умные города должны стать основой цифровой экономики

Астанинский экономический форум является одной из важных площадок, привлекающих лидеров и экспертов для обсуждения ключевых вызовов современности.

Ведущие мировые эксперты собрались на этой неделе на Астанинском экономическом форуме, являющемся одной из важных площадок в регионе, где обсуждается развитие экономики и вклад инноваций в нашу действительность. В центре внимания форума в этом году – Повестка дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года (United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development) и то, как она должна формировать долгосрочные стратегии экономического роста и социального развития в Казахстане и Центральной Азии.

Указанный документ содержит 17 глобальных целей, среди которых две как нельзя более кстати отражают подход по созданию Умных городов: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов; Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций. Чтобы понять, каким образом сегодня развиваются Умные города, и куда движется этот тренд, Казахтелеком провел в рамках Форума панельную сессию «Умные города как основа цифровой экономики». Гости и участники АЭФ смогли детально обсудить этапы эволюции в управлении городами, оценить влияние умных технологий на экономику, развитие мегаполисов и Smart City в Казахстане.

Тема Умных городов не впервые обсуждается на одной из самых авторитетных мировых площадок. В этом году панельная сессия собрала ведущих экспертов области Интернета вещей, smart-технологий и инноваций. Учитывая, что общество уже накопило немалый опыт в построении Умных городов, основной темой оживленной полемики стали реализованные кейсы в других странах. Именно с учетом этого опыта и будет происходить поэтапный процесс внедрения Умных городов в Казахстане.

Первым таким масштабным проектом стал Smart Aqkol, реализованный Казахтелекомом совместно с акиматом Акмолинской области и компаниями-партнерами. В какой-то мере Smart Aqkol станет эталонным, поскольку именно на его основе будет с формирован единый стандарт развития Умных» городов в РК. Эта концептуальная модель Smart City в последующем будет масштабирована для внедрения по остальным городам Казахстана.

«В проекте Smart Aqkol мы создали цифровую экосистему, которая аккумулирует и анализирует информацию, ранее недоступную даже государственным органам. Это позволяет решить целый класс задач по управлению городом. Успешная реализация проекта в Акколе продемонстрировала готовность городских систем к подобного рода инновациям, а также наши возможности по дальнейшему внедрению smart-технологий в крупных городах. Уверен, что интеграция цифровых технологий с инфраструктурой городов позволит повысить статус и привлечь инвестиции», - заявил Куанышбек Есекеев, председатель правления АО «Казахтелеком».

Кстати, интересны те преимущества, которые дают Умные города обществу. Там, где внедрены элементы Smart City, фиксируется уменьшение количества совершаемых преступлений (на 30-40%), а также повышается уровень реагирования на чрезвычайные ситуации (на 20-35%), снижается заболеваемость (на 8-15%), обеспечивается экономия времени, затрачиваемого горожанами на ежедневные поездки (порядка 15-30 минут), а также значительно экономятся жизненно важные ресурсы – снижается потребление воды (на 30-60 литров на человека в день). Продолжая тему преимуществ Умных городов, можно отметить, что, например, в Европе внедрение элементов Умной энергетики позволяет сэкономить порядка 60% затрат города на электроэнергию. Такими цифрами поделились спикеры на сессии, подчеркнув, что преимущества внедрения smart-технологий уже оценили жители Токио, Стокгольма, Сингапура, Мельбурна, Сан-Франциско, Гонконга, Москвы и др.

Умные города управляются данными, источниками которых служат видеокамеры, датчики, сенсоры, информационные системы. Элементы Smart City весьма разнообразны и включают целый спектр современных тенденций. Это видеонаблюдение и аналитика, ситуационные центры, интеллектуальные транспортные системы, радиосвязь и широкополосный доступ, включая технологию 5G, системы биометрии, IoT, облачные вычисления и др. Именно управление этими данными и позволяет городским службам повышать качество жизни населения. Стоит упомянуть, что сейчас Индекс умных городов (составленный консалтинговой компанией Roland Berger) возглавляет Вена, столица Австрии. А на втором месте в рейтинге среди 153 «умнейших» городов мира – Лондон. Эксперты подчеркивают, что наиболее успешные Умные города реализуют свою стратегию с помощью центрального управляющего органа, принимающего решения, и серий пилотных проектов.

Об опыте российской столицы рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий г. Москва Александр Горбатько. Он высказал свою точку зрения о том, что в первую очередь при построении систем Smart City необходимо делать ставку именно на безопасность: «Правительство Москвы в тесном диалоге с экспертами, представителями отрасли и горожанами разработало и приняло концепцию «Умный город – 2030». Отмечу, что муниципальные органы, прежде всего, должны быть заинтересованы в усовершенствовании сферы видеонаблюдения и обеспечения безопасности граждан. Именно поэтому данная услуга у нас реализуется за счет средств мэрии. В Казахстане, насколько я знаю, несколько иной опыт».

Если говорить о Казахстане, то тут стоить вспомнить проект по внедрению элементов Умного дома и Умного района, который стартовал в прошлом году в Нур-Султане. Сегодня домофоны в одном из районов столицы уже оснащены технологией распознавания лиц, что позволяет повысить уровень безопасности жильцов. Присматривается столица и к опыту проекта в Акколе, начав внедрение платформы Интернета вещей. В этом году Нур-Султан попал в международный рейтинг Умных городов по версии IDC, получив рейтинг зрелости в 2,48 балла. Для сравнения, у Сингапура в этом рейтинге 4,4 балла, у Нью-Йорка – 3,7, у Дубая – 3,6, у Барселоны – 3,2, у Москвы – 3,1.

«Безопасность домохозяйств – это одна из важных базовых потребностей горожан. Два года назад мы начали большой проект по установке камер видеонаблюдения в жилом секторе. Установив уже порядка 36 тысяч камер, мы видим, что потребность у клиентов есть, и наши камеры начали давать отдачу, снижать криминальность подъездов. В целом, базовая потребность акиматов состоит в том, чтобы удовлетворять всем социальным запросам граждан. Со своей стороны, мы, как компания, стараемся гармонизировать себя с этими потребностями. Для нас это один из больших приоритетов – помимо наших базовых услуг мы ориентированы на большое количество цифровых сервисов, которые могут получать граждане через нашу сеть», - добавил Куанышбек Есекеев.

Таким образом, Казахстан постепенно встраивается в глобальный тренд Умных городов, что и отметили участники панельной сессии «Умные города как основа цифровой экономики». Среди всех стран СНГ республика занимает уверенное второе место после России по развитию цифровизации. Уже сейчас создана необходимая инфраструктура для полноценной работы Умных городов в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В текущем году планируется подготовить инфраструктуру еще 16 городов РК.