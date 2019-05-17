80% компаний в РК используют в своей работе компьютеры

К интернету подключено 96% из них.

За 2018 год общие затраты на информационно-коммуникационные технологии в РК составили 305,2 млрд тг, снизившись за год на 12,8%. Для сравнения: годом ранее затраты на ИКТ увеличились на 29,8% до 349,9 млрд тг, сообщает Finprom.kz.

Из 132,2 тысячи отчитавшихся за 2018 год организаций доля предприятий, использующих компьютеры, составила 79% (104,4 тыс. предприятий). Годом ранее эта доля была равна 72,7%. Доля организаций, имеющих доступ к сети интернет, увеличилась с 69,3% до 76,2%. Количество таких предприятий в 2018 году составило 100,7 тыс. единиц (или 96,4% от всех, использующих компьютеры). Также увеличилась доля организаций, использующих облачные ИТ-услуги — с 5,1% до 6,5%.

В реестре ИКТ-компаний РК на данный момент зарегистрировано 150 компаний с разными направлениями и спецификой. Численность специалистов в области ИКТ на конец 2018 года составила 34,3 тыс. человек — на 7,8% меньше, чем в 2017 году (37,2 тыс. человек).