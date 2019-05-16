Выпущена первая в мире карта microSD объемом 1 Тб

Продажи новинки от Sandisk уже стартовали.

Американская компания Sandisk начала продавать первую карту формата microSD объемом в 1 Тб. Стоимость новинки на официальном сайте компании — 450 долларов. Для сравнения, карта с аналогичными параметрами, но на 512 Гб, стоит порядка 200 долларов.

Карта памяти предлагает скорость чтения и записи до 160 и 90 Мбайт/с соответственно. При этом она соответствует спецификации U3, которая гарантирует беспроблемную запись 4K-видео. Ранее SanDisk показала прототип флэш-накопителя емкостью 4 Тб, что является абсолютным рекордом. Однако пока не ясно, поступит ли она когда-либо в продажу.