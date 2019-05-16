Проверить наличие запрета на выезд за границу можно через телеграм-бот

В настоящее время через телеграм-бот доступно 25 самых востребованных услуг и сервисов, получение которых занимает не более пары минут.

Как говорится в сообщении пресс-службы НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“», грядет сезон отпусков, поэтому перед планированием туристических поездок, визитов к родственникам и даже зарубежных командировок гражданам стоит задуматься, не внесены ли они в список с ограничением на выезд за границу. Если у них есть задолженность перед государством или другими людьми, которые уже обращались в суд, им может быть отказано в выезде за границу. Проверить, состоите ли вы в реестре должников и запретов на выезд можно с помощью телеграм-бота EgovKzBot, передает Kazpravda.kz.

Для проверки своих данных в Едином реестре должников необходимо скачать мессенджер Telegram, ввести в поисковой строке «EgovKzBot» и выбрать сервис «Проверка по реестру должников и запретов на выезд». Далее система предложит ввести ИИН, после чего гражданину придет уведомление, в котором будет предоставлена информация о наличии либо отсутствии у него задолженностей. Также с помощью EgovKzBot можно проверить по реестру должников своих близких.

К слову, оплатить некоторые штрафы и задолженности можно на портале электронного правительства eGov.

В настоящее время через телеграм-бот доступно 25 самых востребованных услуг и сервисов, получение которых занимает не более пары минут. Среди них — бронирование очереди в ближайший ЦОН, выдача адресной справки, справки об отсутствии/наличии судимости, справок из психо-, нарко-, противотуберкулезного диспансеров, прикрепление к медицинской организации, запись на прием к врачу и т. д.

Почти за год существования телеграм-бота уже 300 тыс. казахстанцев стали его активными пользователями.