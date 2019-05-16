Развитие e-commerce увеличит доход логистических компаний до 1,27 трлн тенге к 2025 году

Глава правительства поручил продолжить работу по запуску до 2025 года транспортно-логистических центров во всех крупных городах страны.

В ходе заседания правительства РК под председательством премьер-министра Аскара Мамина о проводимой работе по развитию электронной торговли доложили министры национальной экономики Р. Даленов, цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев, председатель правления АО «Казпочта» С. Сарсенов, сообщает Primeminister.kz.

Глава правительства отметил, что электронную торговлю следует рассматривать как один из драйверов роста экономики. С учетом развитой инфраструктуры наращивание объемов электронной торговли позволит создать новые рабочие места. На сегодня в этой и смежных отраслях занято 33 тыс. человек. К 2025 году показатель планируется довести до 314 тыс. человек.

Согласно прогнозам, к 2025 году объем покупок на казахстанских интернет-площадках увеличится от 153 млрд тенге до 2 трлн тенге и составит 25% от общей розничной торговли. Ожидаемый доход логистических компаний от транзита в рамках электронной коммерции вырастет до 1270 млрд тенге к 2025 году.

«Учитывая имеющуюся готовую инфраструктуру коридора Западный Китай-Западная Европа, наряду с ростом контейнерных перевозок и логистикой, открывается большое направление для автоперевозчиков, — подчеркнул А. Мамин. — Мультипликативное влияние электронной торговли на экономику позволит прогнозировать ежегодный вклад в ВВП на уровне 1,1%, увеличить интенсивность перевозок в Европу из Китая через Казахстан с 2 тыс. до 21 тыс. в сутки к 2025 году».

Премьер-министр отметил потенциал реализации через электронную торговлю продукции отечественного сельхозпроизводства и других отраслей обрабатывающей промышленности за рубеж, в т. ч. в Китай.

«Учитывая мировую тенденцию по закрытию крупных торговых сетей и использованию их в качестве складов в электронной коммерции, в будущем центры логистики могут стать ключевым направлением рынка», — сказал Аскар Мамин.

В этой связи глава правительства поручил продолжить работу по запуску до 2025 года транспортно-логистических центров во всех крупных городах страны. К этой работе планируется привлечь отечественных и иностранных инвесторов, в т. ч. с применением механизмов ГЧП, рассмотреть возможность использования имеющейся инфраструктуры на Хоргосе.

Отдельное внимание было уделено вопросу подготовки кадров. С учетом ожидаемого к 2025 году прироста рабочих мест более чем на 280 тыс., глава правительства отметил необходимость АО «Казпочта» и логистическим компаниям рассмотреть возможность взятия под управление процесс подготовки специалистов профильных направлений на базе колледжей и других образовательных учреждений.

«Электронная торговля даст импульс дальнейшему росту экономики. Мы должны приложить все силы для развития ее как целостной экосистемы, эффективно используя транзитные возможности, транспортно-логистическую инфраструктуру и наращивая потенциал отечественного рынка», — отметил Аскар Мамин.

По итогам рассмотрения вопроса премьер-министр поручил разработать дорожную карту по развитию электронной коммерции до 2025 года.