В Казахстане появились терминалы для продажи электронных автостраховок

На рынке электронных страховых полисов — первые ласточки.

Онлайн-страхование было введено в Казахстане с 1 января 2019 года. Однако за прошедшие 5 месяцев, по оценкам экспертов, проникновение электронных страховых полисов ОГПО составило менее 1%. Одной из причин такой ситуации представители «Freedom Finance Insurance» называют недоверие казахстанцев к покупкам страховых полисов онлайн. И это при том, что приобретение товаров и услуг через интернет у пользователей уже вошло в привычку.

Чтобы показать пользователям все преимущества электронных автостраховок, СК «Freedom Finance Insurance» представила свой новый продукт, который пока не имеет аналогов в Казахстане — специальные терминалы для покупки страховых полисов.

«Мы понимаем, что электронные полисы ускорят развитие казахстанского страхового рынка. От этого выиграют все. Страховщики перестанут зависеть от страховых агентов, выплачивать им большие комиссии, а сэкономленные деньги начнут инвестировать в совершенствование сервиса. В свою очередь, автовладельцы получат надежную страховую защиту, качественный сервис и удобства при страховании. Возможно, сейчас не всем автовладельцам удобно оформлять полисы онлайн, ведь большинство привыкло к бумажным полисам. Страховые агенты даже привозят их клиентам сами. Именно поэтому мы внедрили страховые терминалы, которые станут промежуточным этапом между оформлением бумажных полисов и онлайн-страхованием», — говорит Тимур Турлов, председатель совета директоров АО «СК «Freedom Finance Insurance».

Всего за несколько минут казахстанцы смогут ввести все необходимые данные для заполнения страховки, отсканировать документы, внести оплату и приобрести полис. Оплата принимается наличными и банковскими картами. Сам полис придет на электронную почту и в SMS, на мобильный телефон, указанный при оформлении. При этом автовладелец сможет получить и распечатанный страховой сертификат со всей необходимой информацией.

Первые терминалы должны появиться в спецЦОНах уже 19 мая — в Алматы, Астане, Караганде, Шымкенте, Кызылорде. С 26 мая — в Семее, Таразе, Актобе, Кокшетау и Атырау. Всего же планируется установить 400 терминалов по всему Казахстану. У «Freedom Finance Insurance» весьма амбициозные планы — компания планирует занять 10% рынка обязательного автострахования уже в ближайшем году. Помочь этому должна полная цифровизация процесса продажи полисов. Помимо собственных терминалов их можно будет приобрести на сайте Freedom Finance Insurance, а также в терминалах Qiwi. Полное развертывание активности ожидается к 1 июня.

«Мы уверены в своем продукте и выбранной стратегии — дать казахстанским автовладельцам по-настоящему надежное и удобное страхование. Уже в ближайший год мы нацелены занять 10% рынка обязательного автострахования и продать 200 тыс. полисов. В дальнейших наших планах — развитие добровольного автострахования КАСКО и внедрение его реализации через страховые терминалы», — добавил Тимур Турлов.

Компания намерена сфокусироваться на онлайн-страховании, поэтому отказалась от привычных офисов продаж, филиалов и работы со страховыми агентами. При этом в каждом крупном городе Казахстана будет работать служба аварийного комиссариата, что позволит оперативно реагировать на любые ДТП. Процесс расчета размера причиненного вреда тоже автоматизирован, что позволит проводить оценку повреждений прямо на месте ДТП. Как пояснил Даулет Акижанов, исполнительный директор «Freedom Finance Insurance», страховые выплаты планируется осуществлять в течение часа после наступления страхового случая.

«Аварийные комиссары будут приезжать на место ДТП. В мобильном приложении, в котором они работают, оценщикам будут передаваться все данные и фотографии по ситуации. Оценщики в режиме 24/7 осуществляют процедуру оценки. Прямо на месте клиент получит отчет об оценке и узнает стоимость ущерба, а у аварийного комиссара будет право утвердить выплату до 350 тысяч тенге, которая попадет на банковскую карту клиента», — рассказал Даулет Акижанов.

Прямую трансляцию с пресс-конференции АО «СК «Freedom Finance Insurance» смотрите на нашем канале в Facebook.