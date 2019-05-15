Каждый третий сотрудник имеет доступ к файлам с прошлого места работы

Когда у бывших сотрудников остается доступ к корпоративной почте, чатам и облачным документам, это создает определенные риски.

У 33% людей есть доступ к файлам и электронным документам с прошлого места работы. Такие результаты показало исследование «Лаборатории Касперского», которое получило название «Цифровой бардак». При этом почти три четверти (72%) работают с разного рода конфиденциальной информацией, а значит, сохраняют возможность пользоваться ей в личных целях и после завершения работы в компании. Исследование проводилось в декабре 2018 — январе 2019 гг. компанией OnePoll. В ходе опроса изучалось, как одни и те же привычки влияют на человека в быту и на работе. В опросе приняли участие 7000 сотрудников организаций по всему миру.

Если у бывших сотрудников остается доступ к корпоративной почте, чатам и облачным документам, это может создать определенные риски как в плане случайного удаления или внесения изменений в корпоративные документы, так и в плане сохранности интеллектуальной собственности, коммерческих тайн и других конфиденциальных данных. В случае утечки такой информации в сеть ей могут воспользоваться злоумышленники или конкуренты. Для компаний это может грозить штрафами и судебными исками от клиентов за нарушение соглашений о неразглашении или законов о защите данных.

Проблему несанкционированного доступа, который может привести к утечке конфиденциальной информации, усиливают и сами сотрудники, когда делятся с коллегами логином и паролем от своего рабочего устройства. По данным опроса, так поступают 29% респондентов.

Цифровой бардак приводит не только к несанкционированному доступу к корпоративным документам, но и к организационным сложностям. Так, более половины опрошенных (57%) заявили, что у них возникают трудности с поиском нужных данных в корпоративных системах.

«Беспорядок в электронных документах и бесконтрольный доступ к данным может привести к утечке и киберинцидентам, а также сильно усложняет рабочий процесс, поскольку сотрудникам приходится тратить много времени на поиск нужного файла и восстановление его в случае потери. Все это весьма нежелательно для компаний, особенно для небольших и активно развивающихся, стремящихся быть эффективными и конкурентоспособными. Борьба с цифровым бардаком, тщательное разграничение прав доступа и защитные решения помогают не только обезопасить бизнес от киберугроз, но и сделать более упорядоченными рабочие процессы, ведь, когда в документации сохраняется прозрачность, сотрудникам легче выполнять свои задачи», — говорит Сергей Марцынкьян, руководитель отдела продуктового маркетинга для корпоративного бизнеса «Лаборатории Касперского».