Рынок интернет-торговли в Казахстане превысил 260 млрд тенге

Количество активных покупателей выросло в два раза.

По итогам 2018 года объем рынка онлайн-торговли вырос в 1,5 раза и составил 269 млрд тенге (ранее — 174 млрд тг). Об этом сообщил министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов на заседании правительства. Согласно его информации, доля электронной торговли составила 2,9% (ранее — 1,9%). Количество активных покупателей возросло в два раза и составило 2,3 млн человек (ранее — 1,3 млн человек), передает Елорда Инфо.

«На рынке функционирует более 1 700 самостоятельных интернет-магазинов, из них треть — желающие получить налоговые льготы (освобождение от КПН и ИПН)», — сообщил министр.

Структура рынка электронной коммерции в Казахстане состоит из 68% торговли товарами, и 32% — услугами. Среди товаров большим спросом пользуются строительные материалы, бытовая техника, косметика, одежда и обувь. Среди услуг — продажа авиа и ж/д билетов, оплата культурных мероприятий и коммунальных услуг.

Даленов отметил, что в мире одним из наиболее динамичных направлений электронной торговли является торговля продуктами питания и сельскохозяйственными товарам.

«К 2023 году данный сегмент вырастет на 64% по сравнению с 2018 годом, а его объем достигнет 134,5 млрд долларов США. В Казахстане объем электронной торговли продуктами питания составляет 15,4 млрд тенге и занимает 4% от всей электронной торговли товарами», — сказал глава ведомства.

Даленов отметил, что для отечественных сельхозпроизводителей это возможность занять новые рынки, найти своего покупателя.