Казахстанский агро-стартап Egistic объявил о старте продаж

Крестьяне смогут следить за состоянием полей, не выходя из дома.

Команда Egistic разработала систему обработки космических снимков, которая позволяет получать данные о плотности всходов, концентрации удобрений, влажности почвы и многом другом дистанционно, в любое время. Команда объявила о выходе на рынок с готовым продуктом.

«Мы рады сообщить о запуске первого в Казахстане отечественного онлайн-сервиса для точного земледелия. Агропромышленный комплекс является двигателем первичного сектора экономики Казахстана, поэтому внедрение новых технологий особенно необходимо для дальнейшего развития сельского хозяйства. Мотивированная этой мыслью, команда Egistic презентует финальный результат после года работы над продуктом», — говорит сооснователь проекта Найля Шодорова.

Egistic — это комплексное решение для агрономов или владельцев агробизнеса, которое позволяет получать максимальную выгоду от земледелия при минимальных затратах. Решение избавляет от необходимости объезжать территории, чтобы следить за ситуацией на полях. Достаточно подключиться к платформе и моментально, в один клик, получить информацию.

«Если обнаружатся проблемы, их можно будет оперативно решить. К примеру, пересеять, не теряя времени, участок, на котором плохо взошли посевы, или внести удобрения там, где их недостаточно, или развитие растений отстает от нормы», — поясняют разработчики.

Уже сейчас фермеры могут посмотреть наглядно, как работает система. Для этого нужно зайти на Egistic.kz, ввести кадастровый номер участка и бесплатно получить данные о нем за прошлый год: показатели вегетации, влажности, хлорофила, азота.

«Актуальные данные о текущем состоянии поля будут стоить для земледельцев совсем недорого. К примеру, анализ состояния участка размером в 5 тысяч гектаров обойдется фермеру всего в 7 тысяч тенге в год», — говорят представители Egistic.

Базой для анализа служат снимки проекта NASA LandSat. Разработанная командой Egistic программа фильтрует изображение, чтобы получить нужные данные. Сложные алгоритмы распознают необходимые сведения и выдают их пользователю в простом и понятном формате. Выбирая, как в конструкторе, нужную закладку, фермер получает разные карты одного и того же поля. На одной он видит влажность земли, на другой — содержание в растениях хлорофилла, на третьем — насыщение почвы азотом или другими веществами. Программа предоставляет широкий спектр информации, вплоть до толщины снега и прогноза погоды.

«Основная ценность продукта — не в самих снимках, а в алгоритмах, которые используются для получения и обработки данных. Слой атмосферы искажает показания. Мы делаем атмосферную коррекцию, выравниваем графики, оформляем все в отчет. Требуется порядка четырех-пяти уровней предварительной обработки, прежде чем клиент получит результат», — поясняет основатель проекта Жандос Керимкулов.

Известно, что платформой уже пользуется порядка 30 крестьянских хозяйств в разных регионах страны. Основатели Egistic планируют, что в течение года их число увеличится в несколько раз. Кроме того, проект выходит на рынки соседних стран — на начальном этапе разработкой казахстанцев заинтересовался российский «Уралхим», сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве.