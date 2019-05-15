В 20% казахстанских школ учет оценок ведется в бумажном формате

В системе электронных дневников Kundelik собрано уже 350 млн оценок.

Система электронных дневников Kundelik существует в Казахстане с весны 2016 года. В настоящий момент она покрывает практически 100% школ республики — из 7 тыс. средних образовательных учреждений Казахстана в 15-20% нет интернета, и там по-прежнему учет оценок ведется в бумажном формате. О том, как работает инфраструктура сервиса, рассказал вице-министр образования и науки Казахстана Рустем Бигари, передает «Курсив».

«У нас порядка семи тысяч школ, и в тех из них, где нет интернета, могут вестись бумажные версии журналов. Но мы сегодня порядка 350 млн оценок уже знаем, 350 млн оценок у нас собрано в системе Kundelik. Мы их анализируем, чтобы знать, какая успеваемость у детей. Система Kundelik находится в Нур-Султане, на таких же серверах в такой же инфраструктуре, как электронный портал электронного правительства. Если у нас с вами есть доверие к eGov, точно также этот портал сегодня размещен на этих же серверах, на этой же инфраструктуре. Любые действия в системе фиксируются, есть цифровые следы, в случае какого-то инцидента всегда это можно „вытащить“ — кто и как исправил оценку, если такой случай будет зафиксирован», — заявил Рустем Бигари.

Вице-министр заметил, что в стране функционирует не только Kundelik. В Карагандинской области существует ее аналог, Білім ал, в Мангистауской — система Mektep.edu. В частных или специализированных школах функционируют собственные электронные журналы.

Он напомнил, что веб-версия Kundelik в Казахстане бесплатна для родителей и для учеников, но есть и платные сервисы.

«Платные сервисы — это те, которые компания делает, чтобы вернуть какие-то свои затраты. Это подписки, мониторинг, анализ по ученику. Но, насколько я знаю, большой популярностью они не пользуются. Чуть больше полутора тысяч людей скачало соответствующее приложение. Но веб-версия и в смартфонах, и в компьютерах абсолютно бесплатна», — заключил Бигари.