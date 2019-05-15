В Таджикистане намерены контролировать видеоролики блогеров в YouTube

На контроле настаивает «Таджикфильм», в то время, как налоговики хотят обложить налогом блогеров.

Дирекция «Таджикфильма» обратилась с официальной просьбой в YouTube, в которой настаивает на том, чтобы видеохостинг не размещал видео таджикских видеоблогеров без разрешения ведомства. Ответственные лица «Таджикфильма» при этом заявляют, что им бывает стыдно за содержание отдельных видеороликов, которые размещают блогеры, передает CA-NEWS.

Носир Рахмон, заведующий государственной дирекции «Таджикфильм», заявил, что в соответствии с действующим законодательством страны, для производства и публикации аудио- и видеоматериалов, в том числе и видеороликов, их создатели должны получить разрешение. По словам Рахмона, он не против деятельности видеоблогеров, однако он выражает свою обеспокоенность низким качеством и содержанием размещаемых в YouTube роликов.

YouTube в Таджикистане не имеет своего представительства. По словам Носира Рахмона, они нашли представителей в России и в Казахстане, и отправили им официальный запрос с просьбой не размещать видеоролики из Таджикистана без специального разрешения.

В то же время, в налоговом комитете страны отметили, что видеоблогеры, размещающие свои видеоролики, должны, как и другие граждане, платить налоги: «Любые доходы граждан Таджикистана внутри страны и за ее пределами должны облагаться налогами. Укрытие доходов или неуплата их карается законом».