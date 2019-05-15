МТС купила казахстанский облачный сервис oblako.kz

Компания МТС объявила о покупке облачного провайдера «ИТ-град», в состав которого входит казахстанский сервис аренды виртуальной инфраструктуры — oblako.kz.

Покупателем «ИТ-града» выступила дочерняя компания МТС Vostok Mobile B.V. Сумма сделки составила 2,491 млрд руб. Таким образом компания укрепила свои позиции на российском и казахстанском рынках облачных услуг.

С 2018 года МТС развивает облачное направление под собственным брендом #CloudMTS. За год объем хранимых и обрабатываемых данных в «облаках» МТС вырос в семь раз. При этом доля IaaS-решений (ими в основном занимается «ИТ-град») составляет около 80% в общем объеме контрактов #CloudМTS.

Помимо расширения технологической и клиентской базы, покупка «ИТ-града» позволила МТС расширить географические границы, а именно стать заметным игроком казахстанского рынка облачных услуг.

«До сделки #CloudMTS оказывал услуги не только в России, но и в Армении, Беларуси. После объединения с oblako.kz мы предоставляем сервис и на территории Казахстана. Через некоторое время мы выйдем за пределы русскоговорящей аудитории и станем глобальным облачным провайдером», — рассказывает генеральный директор «ИТ-град» Антон Захарченко.

Сервис аренды виртуальной инфраструктуры oblako.kz обеспечивает облачными ресурсами более 5000 представителей среднего и малого бизнеса Казахстана. Как утверждают представители компании, популярность связана с высоким показателем доступности (99,9%) и стратегией «единого окна». Это значит, что клиенты могут решить любые вопросы, связанные с развертыванием и управлением ИТ-инфраструктурой, в рамках личного кабинета.

«ИТ-град» — один из первых сервис-провайдеров Vmware в России и СНГ. Облачные услуги предоставляются на базе собственного оборудования, размещенного в дата-центрах уровня TIER III в Москве, Санкт-Петербурге и Алма-Ате. Услуги — создание и изменение VPS серверов и сетей, привлекательные цены на приобретение SSL-сертификатов, аренда лицензий, бесплатный DNS-хостинг, объектное хранилище, резервное копирование и т. д.