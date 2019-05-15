Marvel Kazakhstan стал авторизованным дистрибьютором Logitech в Казахстане

Продукция Logitech уже доступна партнерам Marvel Kazakhstan, а также под заказ.

Marvel Kazakhstan, один из крупнейших ИТ-дистрибьюторов в РК, продолжает расширять ассортимент предлагаемых продуктов — компания заключила дистрибьюторское соглашение с компанией Logitech, одним из ведущих мировых производителей в области компьютерной периферии, аудио-, видео-, игровых устройств.

Компания Logitech является мировым лидером в производстве периферийных устройств, предоставляющих пользователям возможность легко и просто погрузиться в цифровой мир развлечений. Решения Logitech, совместимые с различными платформами, позволяют реализовать все возможности аудио- и видео- развлечений, игр, общения в социальных сетях, передачи данных через интернет, а также управления домашним кинотеатром. Швейцарская фирма Logitech, основанная в 1981 году, быстро завоевала позиции на рынке, расширив сферу влияния вплоть до Кремниевой долины.

Marvel Kazakhstan получила право на поставку широкого ассортимента продукции Logitech на территорию Казахстана. Партнеры могут приобрести мыши, клавиатуры, презентеры, веб-камеры, колонки, геймпады, джойстики, рули, игровые манипуляторы, гарнитуры.

«Мы рады наращиванию сотрудничества и началу совместного бизнеса на рынке Казахстана с нашим уважаемым партнером, компанией „Marvel Kazakhstan“. Соглашение дополнит и расширит канал сбыта наших устройств в торговых сетях и других сегментах розничного и корпоративного рынка, где Marvel Kazakhstan имеет большой опыт в распространении IT-продукции. И мы рассчитываем на высочайшие компетенции этой компании по всем направлениям нашего взаимодействия. В свою очередь, на основе более чем тридцатилетнего инженерного и эксплуатационного опыта компании, мы предлагаем передовые гаджеты и устройства, которыми люди пользуются каждый день, открывая доступ в мир цифровых технологий», — заявил генеральный директор представительства Logitech в России Роман Монин.

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам Marvel Kazakhstan: +7 (727-22) 0-63-00