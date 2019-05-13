Beeline и KIMEP подписали меморандум о сотрудничестве

Студенты смогут проходить профессиональную практику и стажировку в рамках программы Digital Generation.

Beeline Казахстан и KIMEP подписали меморандум о сотрудничестве в рамках корпоративной программы по привлечению молодых талантов Digital Generation. Сотрудничество между оператором и университетом будет проходить в двух направлениях: студенты любых курсов университета получат возможность проходить бесплатную профессиональную практику в рамках Beeline, а среди старших курсов будет осуществляться отбор студентов на оплачиваемую стажировку продолжительностью от 3 до 6 месяцев. По результатам стажировки лучшие из студентов получат возможность стать сотрудниками или попасть в кадровый резерв компании.

«Проект по стажировке реализуется в Beeline с 2007 года и доказал свою эффективность — около 10% студентов, пришедших ранее в компанию стажерами, сейчас занимают у нас руководящие должности. Как социально-ответственная компания, мы предоставляем молодым и талантливым студентам прекрасный старт для развития и возможность построить карьеру своей мечты. Сотрудничество с KIMEP — один из значимых шагов в рамках развития программы Digital Generation», — комментирует Тахмина Кодири, директор по управлению персоналом Beeline Казахстан.

Digital Generation — оплачиваемая программа стажировки, в которой могут принять участие студенты 3-4 курсов или магистранты, с хорошей академической успеваемостью. География проекта — не только Алматы и Нур-Султан, но и ВУЗы во всех городах Казахстана. Для подачи заявки на участие студентам необходимо зайти на страницу «Карьера» на сайте Beeline.kz и заполнить анкету в разделе «Стажировка».