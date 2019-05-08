В АО НИТ прокомментировали проблему с ЭЦП

Ответственность и техническая реализация проверки подлинности ЭЦП и регистрационных свидетельств лежит на владельцах информационных систем.

Сегодня представители ЦАРКА поделились итогами эксперимента с ЭЦП, который выявил серьезные упущения в работе с отозванными ключами. Эксперты поставили под сомнение весь институт казахстанской системы ЭЦП и удостоверяющих центров.

В АО «Национальные информационные технологии» прокомментировали ситуацию. Как пояснил Аскар Атагулин, директор департамента по внутренним и внешним коммуникациям АО НИТ, НУЦ РК публикует список отозванных ЭЦП на своем сайте Crl.pki.gov.kz. Любой гражданин или организация могут зайти на ресурс и по серийному номеру найти свой отозванный сертификат.

«Касательно самой ситуации, то все информационные системы или их владельцы при проверке подписи в электронных документах должны проверять регистрационные свидетельства на отозванность (аннулирование) на сайте Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан. То есть, ответственность и техническая реализация проверки подлинности ЭЦП и регистрационного свидетельства возлагается на самого владельца информационной системы/сервиса», — заявил Аскар Атагулин.

Он подчеркнул, что в случае, если какая-либо информационная система или сервис не производит проверку регистрационных свидетельств на предмет отзыва, то пользователям следует обратиться в техническую поддержку данной информационной системы/сервиса или в адрес ее владельца (уполномоченный госорган и т. д.) за разъяснением всех обстоятельств.