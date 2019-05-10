Глобальный рынок услуг облачной инфраструктуры вырос на 42%

Самой быстрорастущей оказалась Google.

Мировой рынок услуг облачной инфраструктуры начал год с резкого роста, увеличившись на 42% в первом квартале. Лидером рынка является AWS — ее продажи в долларовом выражении выросли на 2,3 млрд долларов США (рост на 41%). На втором месте — Microsoft, которая выросла на 1,5 млрд долларов США (рост на 75%). А вот Google стала самой быстрорастущей в тройке в процентном отношении, увеличившись на 83%, с 1,2 млрд долларов до 2,3 млрд долларов.

Аналитики Canalys считают, что в текущем году борьба за корпоративных клиентов между ведущими поставщиками облачных услуг будет усиливаться. Рынок облачной инфраструктуры вступает в новую фазу гибридного внедрения ИТ, когда предприятиям требуются облачные сервисы, которые легче интегрировать с их локальными средами.

«По мере того, как предприятия становятся все более разборчивыми в отношении того, какие рабочие нагрузки переносятся в облако, а какие остаются в их собственных центрах обработки данных, поставщики облачных услуг должны разрабатывать новые стратегии, обеспечивающие их постоянную актуальность. Большинство поставщиков облачных услуг в настоящее время ищут способы войти в существующие центры обработки данных клиентов, либо через свои собственные продукты, либо через партнерские отношения «, — говорит главный аналитик Canalys Аластер Эдвардс.