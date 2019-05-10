Объем мирового рынка безопасности IoT к 2023 году достигнет 35,2 мрлд долларов

Сегмент облачной безопасности будет расти с самым высоким CAGR.

Объем мирового рынка безопасности Интернета вещей в 2018 году составил 8,2 млрд долларов. К 2023 году он вырастет до 35,2 мрлд долларов. Согласно прогнозу ResearchAndMarkets, совокупный среднегодовой темп роста рынка (CAGR) в течение прогнозного периода будет составлять 33,7%, передает Iot.ru.

Основными положительными факторами, влияющими на рынок безопасности IoT, являются распространение вымогательских атак на подключенные устройства по всему миру, развитие правил IoT-безопасности и растущие опасения в отношении критически важных инфраструктур. Новые варианты угроз, недостаточная осведомленность, дороговизна решений и бюджетные ограничения малых и средних предприятий могут ограничить рост рынка.

Сегмент облачной безопасности будет расти с самым высоким CAGR. Среди регионов лидером по темпам роста станет Азиатско-Тихоокеанский регион.