Южная Корея лишится крупнейших производителей смартфонов

Вендоры вынуждены сокращать производство на домашнем рынке из-за необходимости конкурировать с китайцами.

Южнокорейские компании Samsung и LG планируют сократить уровень производства на внутреннем рынке либо полностью приостановить производство в собственной стране. В настоящее время производители переносят свои заводы в страны третьего мира, где стоимость продукции ниже из-за более низких затрат на рабочую силу. Конкуренция с китайскими производителями смартфонов вроде Huawei и Xiaomi серьезно повлияла на рыночную цену смартфонов, передает Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на The Korea Times.

Ожидается, что производство смартфонов в Южной Корее может вскоре упасть до нуля. Согласно отчету Strategy Analytics, корейские смартфоны, составляли 11,4% от общего объема поставок на мировом рынке в 2008 году, однако в 2018 году эта доля упала до 1,3%.

Сейчас Samsung производит около 20 миллионов устройств в год в Южной Корее вместо 60 миллионов 10 лет назад. В общей сложности вендор выпускает около 300 миллионов устройств в год. Почти половину своих смартфонов Samsung собирает во Вьетнаме. Компания также планирует построить дополнительные заводы в Индии, чтобы увеличить темпы производства смартфонов.