Google I/O 2019: главные анонсы презентации

На ежегодной конференции для разработчиков Google показывает новую версию Android, обновления для сервисов и представляет другие новинки.

С 7 по 9 мая в Маунтин-Вью (Калифорния) проходит ежегодная конференция для разработчиков Google I/O 2019. В этом году на сцену по традиции вышел генеральный директор Google Сундар Пичай и поприветствовал зрителей. Он рассказал о новых возможностях почты с отменой отправки писем, о приложении для подкастов и других продуктах, передает Hi-Tech Mail.ru.

Первой новинкой стала технология дополненной реальности, которую встроили в поиск Google. Через поиск можно найти кроссовки или большую акулу и поместить ее 3D-модель в реальную жизнь прямо из поисковой выдачи. Таким же образом можно, например, посмотреть, как работают мышцы человека.

Также обновили приложение Google Lens — можно сфотографировать меню в ресторане и посмотреть, как выглядит конкретное блюдо и какие отзывы оставили о нем другие посетители заведения. Появилась возможность отсканировать чек, и приложение само посчитает сумму оплаты с учетом чаевых и налогов. Это будет работать, в том числе, и с русским языком — функцией можно будет пользоваться уже в мае.

Другой новой функцией Google Lens стал устный перевод надписей — можно навести камеру смартфона на любой иностранный текст, приложение автоматически его переведет и прочитает вслух на двух языках.

Google значительно ускорила работу голосового ассистента за счет нейросетей. Теперь он реагирует на команды практически моментально и беспрерывно. При этом ассистент учитывает контекст команд, то есть, можно сказать «включи фонарик», а потом «выключи», и он поймет, о чем речь.

Android Q

Рассказ о новой версии операционной системы начался с поддержки складных смартфонов. Система научилась поддерживать различные форматы гибких дисплеев, чтобы можно было работать с несколькими приложениями на одном экране.

В смартфонах на Android появится новая функция Live Caption — нажатием одной кнопки можно открыть небольшое окно, в котором будет дублироваться текст из запущенных видео. Система моментально определяет слова из приложений и записывает их в текст. Так можно, например, посмотреть субтитры к видео в Instagram и из любых других роликов.

Умные ответы теперь работают прямо в шторке уведомлений — в карточке с сообщением из мессенджера появляется несколько вариантов ответов. На сообщение «я люблю тебя» можно в одно нажатие отправить сердечко или другой ответ, не переходя в приложение.

В Android Q появилось больше возможностей для настройки приватности. Можно гибко настраивать разрешения для приложений, чтобы они, например, могли получать доступ к местоположению только при запущенном окне. Это может пригодиться для программ по заказу еды или такси, чтобы они не следили за вашим перемещением в фоновом режиме. Также будет появляться предупреждение, что какое-то приложение начало получать информацию о местоположении.

В систему добавили функцию Focus Mode. Можно настраивать специальный режим, в котором будут блокироваться все приложения, которые отвлекают владельца от основной работы — соцсети, мессенджеры, YouTube и прочее. Также появятся ограничения для членов семьи, в основном это нужно для контроля за детьми. Можно следить за тем, сколько дети тратят время в смартфоне, чем пользуются, и ограничить время.

Новые смартфоны

Google представила сразу два смартфона — удешевленные версии флагманов Pixel 3a и 3a XL. Они получили камеру от старших моделей, но более бюджетный процессор и другие характеристики.