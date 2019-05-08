В Таджикистане заблокированы сервисы Google

Откуда взялась проблема, пока не озвучивается.

С вечера 2 мая жители Таджикистана не могут воспользоваться поисковиком Google, он заблокирован. Ранее были заблокированы и другие сервисы: Play market, Translator, Gmail, GoogleDocs, Google Forms, Google Диск, Google Maps. Заблокированными остаются также социальные сети и новостные сайты, передает CA-NEWS.

Заместитель главы службы связи Таджикистана Илхом Атоев сообщил, что эти сервисы блокируются извне: «Мы не блокируем эти сервисы, они недоступны по техническим причинам вне Таджикистана. Создана команда специалистов, и они изучают этот вопрос».

Других подробностей он не дал, комментировать блокировку социальных сетей и новостных сайтов отказался. По словам эксперта по мультимедиа Рустама Гулова, технически нельзя исключать этот момент, так как весь интернет Таджикистана проходит через единый коммуникационный центр.

«То, что сайты блокируются не из Таджикистана и служба связи не может понять причину, надо еще доказать. Пусть они показывают log-файлы и данные о том, почему произошла блокировка, когда это началось? Конкретно надо показать, какие проблемы имеются», — отмечает Рустам Гулов.

Глава ассоциации мобильных операторов Таджикистана Гафур Иркаев говорит, что бывают технические неполадки, но вряд ли крупные компании заинтересованы в блокировке сервисов в Таджикистане. По словам сотовых компаний, о блокировках они узнают наряду с жителями: «Раньше для блокировки какого-то сайта обращались к нам. После того, как открыли ЕКЦ, они сами блокируют все, что захотят. Мы тоже узнаем об этом наряду с жителями».