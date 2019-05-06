До конца 2019 года казахстанские предприниматели должны перейти на онлайн-кассы

Применение онлайн-ККМ является одним из инструментов сокращения теневой экономики.

До конца 2019 года казахстанские предприниматели должны перейти на контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных, другими словами, онлайн ККМ. Об этом сообщили представители комитета госдоходов минфина РК, передает Елорда Инфо.

По данным комитета госдоходов министерства финансов РК, по состоянию на 1 мая 2019 года зарегистрировано 255 191 ККМ без функции передачи данных. Часть из них (181 566), или 71,1%, могут быть модифицированы путем обновления программного обеспечения под онлайн-ККМ. 31 515, или 12,4% кассовых аппаратов являются программным обеспечением (аппаратно-программный комплекс).

Кассовые аппараты, которые используются в местах отсутствия телекоммуникаций, не подлежат замене на онлайн-ККМ, их количество по республике составляет 12 000, или 4,7% от общего числа. Утилизации или использованию в дальнейшем в местах отсутствия сетей телекоммуникации подлежит 32 110 ККМ, или 12,6%.

«Применение онлайн-ККМ является одним из инструментов сокращения теневой экономики, улучшения налогового администрирования, сокращения налоговых проверок, а также автоматизации государственной услуги по постановке на учет ККМ», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем, в целях стимулирования предпринимателей по применению онлайн-ККМ, в соответствии налоговым кодексом предусмотрены льготы в виде уменьшения налога на сумму 60 000 тенге. Данные требования также распространяются на ККМ, которые были модифицированы под онлайн-ККМ и поставлены на учет в 2019 году.