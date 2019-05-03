Камеры «Сергек» устанавливают в Усть-Каменогорске

Автомобилисты делятся в соцсетях информацией о том, на каких перекрестках появились интеллектуальные системы видеоконтроля.

Горожане заметили, что в конце апреля в Усть-Каменогорске начали повсеместно устанавливать камеры «Сергек». Всего в городе появится, 888 камер на перекрестках, 340 — на линейных участках, 1700 — в местах, где наиболее часто совершаются правонарушения. При этом тысяча действующих камер будет интегрирована в единую систему. Общее количество камер в рамках проекта составит 3 928 штук, передает «Караван».

Комплексы будут фиксировать нарушение скоростного режима, пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора. Качество изображения, получаемого с устройств, позволит распознавать не включенные поворотники, фары ближнего света и загрязненные номерные знаки. После того, как все оборудование установят и подключат, будет проводиться тестирование. В этот период автолюбители уже могут получить штраф за нарушение ПДД.