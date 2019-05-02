В Акмолинской области сократилось количество ЭЦП

В регионе идет широкомасштабная разъяснительная работа, направленная на популяризацию портала электронного правительства.

30 апреля руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области Берген Беспалинов провел брифинг по вопросу деятельности департамента в рамках оказания государственных услуг. По его словам, улучшены показатели перевода госуслуг в электронный формат — в I квартале 2019 года цифра достигла 84,6%.

«Также на сегодняшний день населению области выдано 101289 электронных цифровых подписей. В 2018 году данный показатель составил 107221. Уменьшение объясняется тем, что проводится активная работа по получению электронных услуг без ЭЦП на основании одноразового SMS-пароля, либо посредством Telegram-бота» — отмечает Берген Беспалинов.

В регионе идет широкомасштабная разъяснительная работа, направленная на популяризацию портала электронного правительства среди студенческой молодежи, трудовых коллективов, а также среди сельского населения. Кроме того, разработаны инициативные видеоролики, популяризирующие электронное правительство.

Важным фактором в работе департамента является рассмотрение обращений, где основной акцент делается на восстановление прав граждан и развитие клиентоориентированности госслужащих.

«В целях оперативного реагирования на жалобы услугополучателей и определения уровня удовлетворенности запущена работа мобильного приложения „Цифровой агент“, на который поступило и рассмотрено 878 обращений. В целях популяризации данного проекта брошюры размещены во всех ЦОНах области, в каждом регионе установлены билборды, а также разработан и транслируется видеоролик с пошаговой инструкцией по использованию данного приложения» — добавил спикер.