Первому казахстанскому спутнику ДЗЗ исполнилось 5 лет

С момента запуска по миру отснята территория площадью более 271 млн кв. км.

Ровно пять лет назад 30 апреля 2014 года с космодрома Куру (французская Гвиана) был запущен первый казахстанский спутник дистанционного зондирования Земли KazEOSat-1. На третьи сутки космический аппарат выдал первые тестовые снимки Казахстана из космоса. С момента запуска, то есть за пять лет, сделано 678 129 снимков из космоса. По миру отснята территория общей площадью 271 251 815 кв. км.

Аппарат обладает пространственным разрешением 1 метр на пиксель, он был специально разработан для нашей страны французским аэрокосмическим концерном Airbus Defence and Space. Спутник движется по так называемой солнечно-синхронной орбите — космический аппарат летит от одного полюса планеты к другому. Зона радиовидимости спутника KazEOSat-1 распространяется на огромную территорию континента — от полуострова Таймыр и почти до Северной Индии. В общей сложности спутник совершает более 14 витков в сутки вокруг Земли.

Ежедневно проводится три дневных и три ночных сеанса, когда космический аппарат находится в зоне радиовидимости. Средняя продолжительность одного сеанса составляет 5-10 минут. За это время на спутник передается пакет программных команд, а также принимается накопленная аппаратом информация.

KazEOSat-1 снимает земную поверхность из космоса в интересах государственных структур Казахстана, а также для продажи снимков другим странам. KazEOSat-1 предназначен для получения снимков территории РК и предоставления полного спектра услуг ДЗЗ АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», а также других участков Земли в целях мониторинга, предотвращения стихийных бедствий, проведения земельного кадастра, картографирования для обеспечения обороны и безопасности страны.