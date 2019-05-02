Profit Industry Day 2019: ИТ много не бывает

Павлодар в очередной раз стал местом, где много говорили о том, как обустроить промышленность с точки зрения ИТ.

Павлодар — это крупный промышленный кластер Казахстана. Здесь базируются флагманы отечественной экономики — Алюминий Казахстана, Павлодарский нефтехимический завод, завод «Каустик» и так далее. Именно поэтому он в очередной раз стал «домашним» городом для Profit Industry Day — крупной специализированной конференции, ориентированной на реальный сектор экономики. И в ее фокусе — цифровые решения, которые позволяют значительно улучшить бизнес-процессы, сделать их безопаснее, и что немаловажно — дешевле.

Старт конференции задал Абылай Ерубаев, менеджер по работе с корпоративными партнерами в компании Epson, который представил актуальное видение компании в вопросе печати в корпоративном сегменте. В целом, сегодня в компании акцентируются на четырех направлениях — печать, проекционное оборудование, носимые устройства и робототехника. «Почему мы фокусируемся именно на струйной печати? — вопрошает Абылай Ерубаев. — Прогнозы, например, от IDC, говорят, что струйная печать будет и дальше захватывать долю — сейчас это 12%, а к 2020 году — уже 15%. Мы в тренде и уже сейчас предлагаем широкую линейку устройств — от настольных до рабочих групп с большим объемом печати». К особенностям Epson следует отнести уникальную технологию — последнюю разработку — печатающую головку Precision Core, причем она пришла из промышленной печати. К ее достоинствам представитель Epson относит экологичность, экономичность (до 320 Вт, аналогичное лазерное устройство потребляет от киловатта и выше), надежность (не используется нагрев) и низкую себестоимость печати (используются контейнеры с чернилами, которые способны обеспечить печать до 84 тысяч страниц). Причем, устройства могут печать на различных носителях. Флагман линейки Epson способен обеспечить «космическую» скорость печати — до 100 страниц в минуту.

Кроме того, Абылай Ерубаев рассказал о программном обеспечении Epson Print Admin в части возможностей по администрированию печати. Развитый функционал решения позволяет, например, создавать правила печати, осуществлять мониторинг печати, дает возможность конфиденциальной печати, авторизации по логинам, паролям и ID-картам. Наконец, есть в копилке Epson и ПО для электронного документооборота — сканирование, сортировка и начальная обработка. Кстати, о сканерах. Модельный ряд широкий — это и мобильные устройства, и планшетные, и устройства для малых рабочих групп, и высокопроизводительные устройства, рассчитанные на серьезные задачи.

Роботы: там, где работы невпроворот

Раз мы в промышленном городе, то к роботам здесь особое внимание. Поэтому, приезд Владимира Туреханова, президента «Казахстанской ассоциации автоматизации и робототехники» (КААР) на конференцию в качестве докладчика оказался как нельзя кстати. И выводит эксперт на обсуждение тему, которая еще относительно нова для промышленности Казахстана — «Промышленные роботы как сервис».

«Преимущества роботов очевидны — они там, где людям опасно, они могут обеспечивать высокое качество продукции. Почему роботы как сервис? Есть ряд барьеров — экономически нецелесообразно использовать их при небольших объемах и при широком ассортименте. И еще нужен квалифицированный персонал для обслуживания, а это штучный товар», — поясняет Владимир, добавляя, что роботы — вообще-то это дорого. В модели «Промышленные роботы как сервис» многие перечисленные недостатки отсутствуют, например, происходит автоматическая перенастройка на основе 3D-модели. «Вы загружаете модель в систему, и она перепрограммируется. Все комплексы оснащены машинным зрением, оно анализирует заготовки и прочие параметры», — продолжает Владимир Туреханов. Подход, о котором идет речь, не является конкурентом для классических робототехнических систем, но конкурирует с ручным трудом. «В данном решении рентабельным становится производство даже малых партий, а понесенные расходы относятся на операционную деятельность», — финализирует президент КААР.

В фокусе выступления Алексея Жиленко, директора по ИТ в Raimbek Group, сугубо практические вещи, которые базируются на бесценном опыте CIO. Главный же месседж — как сделать ИТ в компании эффективнее при тех же или даже меньших расходах.

Как заставить бумаги «летать»

Байжан Канафин, генеральный директор Documentolog, рассказал об организации электронного документооборота: «Мы можем автоматизировать 100% соответствующих процессов в компаниях — мы единственная компания такого масштаба в Казахстане», — говорит он. Сегодня в «Документологе» делают акцент на внешний периметр компаний — туда, где бумага все еще «чувствует» себя вольготно — внешняя переписка, кадровые документы, договора и так далее. «Идея КЦОЭД DOC24 как раз была направлена на то, чтобы дать компаниям решение, способное „удалить“ бумагу их этих процессов. Сейчас уже около 6000 компаний используют наше решение. И каждый месяц мы растем еще на 60-80 компаний», — делится Байжан Канафин, добавляя, что клиенты компании генерируют без малого почти 70% ВВП Казахстана.

Кто не с нами, тот против

Панельная дискуссия в основном преследовала цель выяснить, готовы ли казахстанские промышленные компании к инновациям, к автоматизации. Если пробежаться тезисно, то, например, Байжан Канафин считает, что сегодня это «маст хэв», причем все нужно возводить в степень, «если мы хотим конкурировать не только в Казахстане, но и на Западе». Среди трендов эксперт называет облачные технологии, автоматизацию, безбумажный оборот, робототехнику, Искусственный интеллект, анализ Big Data, мобильные приложения. «Здесь есть огромный пласт по повышению производительности труда», — говорит он.

Игорь Гладкий, менеджер по работе с корпоративными партнерами в Epson, видит, что растет спрос на аутсорсинг печати. «Но у нас не совсем к этому готова интеграция, не так много компаний, которые готовы предложить зрелые решения», — сокрушается он.

Евгений Питолин, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии, считает, что если говорить про информационную безопасность, то следует обратить внимание на омниканальность. «Точнее, я бы выразился так — не следует ей злоупотреблять, ставить ее во главу угла. Мошенники охотно вклиниваются в эту самую омниканальность и творят там свои темные дела», — предупреждает он.

Резюме здесь такое — компаниям приходится двигаться в вопросе автоматизации методом проб и ошибок. Усугубляет ситуацию тот факт, что использование каких-то эталонных подходов к цифровизации предприятий невозможно априори — каждый случай уникальный.

Говорим «промышленность», подразумеваем «инфобез»

Разумеется, важная тема Profit Industry Day — кибербезопасность. Евгений Питолин разобрал по косточкам хрестоматийный кейс Norsk Hydro: «Я совершенно уверен, что по своему масштабу это событие можно назвать „11 сентября в кибербезопасности“. Здесь интересно то, что это огромная компания, и она с первых минут кибератаки стала сообщать общественности о том, что происходит в настоящий момент, не скрывая деталей», — рассказывает он. То, что это действительно очень серьезная атака, говорит тот факт, что лишь спустя 16 дней с ее начала компания восстановила частичную работоспособность. Убытки — около $40 млн. «Главное в этой истории — научиться заранее выстраивать какие-то сценарии поведения в критической ситуации», — добавляет Евгений. И ближе к реальности. Казахстан занимает печальное 11 место в мире по доле промышленных ПК, на которых была предотвращена вредоносная активность из интернета, кроме того, республика оказалась на 2-м месте в мире по атакам мобильных вымогателей. Как говорится, без комментариев.

Далее Валерия Кривко, руководитель пресейл-службы в «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии, дает скрупулезный обзор существующих инструментов, техник и методик для расследования инцидентов в технологических системах. И, более того, поднимает вопрос уязвимостей в промышленных решениях 2018/2019.

Также в рамках сессии были рассмотрены реальные казахстанские кейсы, но эта информация не подлежит разглашению. И презентован курс по кибербезопасности АСУ — KL ICS CERT. «Мы даем в этом курсе огромный пласт информации — статистика в разрезе индустрий, основные причины атак, их последствия, какие варианты их существуют, пути проникновения. Наконец, как их распознать и купировать», — сделал анонс Евгений Питолин.

Ну, а ставит многоточие в блоке «инфобез» доклад об уникальном совместном продукте «Лаборатории Касперского» и страховой компании Centras Insurance, который позволяет значительно снизить репутационные/финансовые риски от кибератак. Кроме того, в зоне интересов этого продукта и некоторые виды юридических рисков. Говоря о многоточии в блоке, подразумевалось, что финалом тут станет вовсе не презентация, а игра… И весьма эффективная — по управлению производственным предприятием в кризисной ситуации (Kaspersky Industrial Protection Security: сценарий Industry). Надо ли говорить, что аудитория получила в качестве бонусов лайфхаки, за которые обычно платят большие деньги.

Самое главное

С одной стороны, роботизация и автоматизации в промышленности видятся вполне логичным путем эволюции — со времен первых паровых машин мы стоим на этой дороге. С другой, масштаб вызовов становится просто непостижимым — именно так — непостижимым. Ведь у компаний фактически есть только один козырь в рукаве: чтобы оставаться на плаву в условиях, когда конкуренция выходит на какой-то запредельный уровень — это снижать издержки. И информационные технологии остаются единственным «правильным» козырем. Если отойти от карточных аналогий, предлагаем представить себе фокусника, который из совершенно разных предметов должен вытаскивать неизменного белого кролика (кролик в данном действе олицетворяет эффективность). Шляпа, канистра из-под бензина, супница и табакерка — кролик должен появляться отовсюду — белый и пушистый. Чувствуете масштаб поставленной задачи? С другой стороны, пример компании Norsk Hydro недвусмысленно говорит о том, что у цифровизации есть и обратная сторона — это больно и крайне чувствительно. Собственно, здесь и кроется квинтэссенция — горькое и сладкое, соленое и острое. В одном флаконе. И с этим, хочешь или не хочешь, придется жить.

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Видеозапись конференции: