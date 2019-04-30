Экзамены на водительские права будут сдаваться в онлайн-режиме

Отныне функции регистрационно-экзаменационных подразделений МВД РК будут переданы в госкорпорацию «Правительство для граждан».

Инициированное МВД новшество предполагает ликвидацию подразделений РЭП в спеццонах, а также передачу функций по проведению теоретических и практических экзаменов в госкорпорацию. Об этом рассказал заместитель председателя административной полиции МВД РК Алибек Кенесбаев, сообщает СЦК.

Как отметил спикер, информация о наличии необходимых для регистрации автотранспорта документов будет проверяться полицией удаленно в онлайн-режиме из баз данных налоговых, таможенных и других органов, т. е. без фактического предоставления «бумажных» документов.

«При оказании услуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспорта будут полностью исключены контакты полиции как с гражданами, так и с сотрудниками госкорпорации», — сообщил он.

По словам Алибека Кенесбаева, распределение заявок на проверку документов будет производиться между сотрудниками полиции в автоматическом режиме, без возможности выбора, что также исключит «человеческий фактор». Кроме того, предполагается полностью отменить процедуру осмотра и при первичной регистрации транспортных средств.

«К примеру, ежегодно в спеццоны представлялось более 1 млн автомашин для осмотра и последующей регистрации, что создавало неудобство для граждан и большие очереди. Поэтому, первоначально был отменен повторный осмотр автомашин, которые уже имели регистрацию в Казахстане. Теперь, после интеграции информационных систем КАП МВД и КГД МФ отменяется и первичный осмотр автомашин, вновь ввозимых в Республику Казахстан, т. к. предварительный осмотр и таможенная очистка будет проводиться в таможенных органах, и уже по необходимости в повторном осмотре — в территориальных органах МВД», — рассказал спикер.

В данном случае, как отметил Алибек Кенесбаев, основанием для внесения идентификационных данных транспортного средства в информационную систему МВД и регистрации транспорта будут документы, выдаваемые таможенными органами при таможенной очистке, а также паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства, выдаваемые органами стран Таможенного союза.

«Принимаемые меры позволят улучшить качество оказания государственных услуг, устранить коррупционные риски, а также укрепить строевые подразделения за счет образовавшихся резервов штатных единиц сотрудников РЭПов», — подчеркнул он.

Спикер также проинформировал, что в городах где нет спеццонов, функции РЭП будут переданы в обычные ЦОНы. В настоящее время в МВД проводятся организационно-технические мероприятия по постепенному переходу на новый формат оказания госуслуг.