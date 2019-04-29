Квартальная выручка Huawei выросла на 39%

Компания сосредоточила усилия на ИКТ-инфраструктуре и умных устройствах.

Huawei объявила финансовые результаты I квартала 2019 г. — rомпания получила выручку в размере 179,7 млрд юаней, что подразумевает рост на 39% в годовом исчислении. Коэффициент доходности компании составил 8%, что немного выше показателей за тот же период прошлого года, передает Cnews.

Компания сосредоточила основные усилия на ИКТ-инфраструктуре и умных устройствах и продолжила повышать качество работы, что и привело к высоким итоговым показателям. На 2019 г. запланировано повсеместное внедрение технологии 5G по всему миру, а значит, у подразделения Huawei Carrier Business Group будут возможности для роста и развития. По данным на конец марта 2019 г. Huawei подписала 40 коммерческих контрактов на технологии 5G с ведущими мировыми операторами и поставила свыше 70 тыс. базовых станций на базе технологии 5G в разные страны.