Налог для самозанятых можно оплатить по SMS

Ранее оплата ЕСП была доступна наличным или безналичным расчетом через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Оплату единого совокупного платежа сделали проще — теперь пользователи мобильных операторов Кселл и Beeline смогут оплачивать ЕСП через SMS. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Для оплаты необходимо отправить SMS на номер 5505 с текстом «gorodesp ИИН» (для жителей городов республиканского значения, столицы и областного значения) и «seloesp ИИН» (для жителей других населенных пунктов). Например: gorodesp 1234567890. Периодом платежа будет текущий месяц, комиссия составляет 100 тенге.

Размер платежа для жителей Астаны, Алматы, Шымкента, а также областных центров составляет 1 МРП, в 2019 году это 2525 тенге. Для жителей всех других населенных пунктов размер ЕСП составляет 0,5 МРП, или 1262,5 тенге.

Единый совокупный платеж предназначен для физических лиц, которые осуществляют деятельность в целях получения дохода, при соблюдении следующих условий: не используют труд наемных работников; оказывают услуги для физических лиц. При этом предельный доход за календарный год не должен превышать 1175 МРП в год (в 2019 году — 2 966 875 тенге).

ЕСП не распространятся на граждан, которые:

— оказывают услуги на территории торгово-развлекательных центров;

— занимаются частной практикой;

— предоставляют помещения в аренду, за исключением жилища;

— являются иностранцами и лицами без гражданства, за исключением оралманов;

— имеют регистрацию индивидуального предпринимателя (ИП).

Уплата единого совокупного платежа также доступна наличным или безналичным расчетом через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации «Правительство для граждан».