В Карагандинской области запустили вторую солнечную электростанцию

В строительство и оборудование вложено 46 млн долларов.

Энергетический комплекс Казахстана пополнился еще одним объектом возобновляемых источников энергии. В Карагандинской области ввели в строй вторую в регионе солнечную электростанцию. Она построена на иностранные инвестиции в поселке Гульшат близ Балхаша, сообщает пресс-служба акима Карагандинской области.

«В январе этого года была запущена первая электростанция в городе Сарани мощностью 100 МВт. Это одна из крупнейших солнечных станций в Центральной Азии. Сейчас мы открываем СЭС „Гульшат“. В июне планируем запустить еще одну, в Шетском районе», — прокомментировал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов на церемонии запуска объекта.

Солнечная станция в Гульшате была построена менее чем за год. На 104 гектарах земли разместилось более 120 тысяч солнечных панелей. Мощности станции в 40 МВт хватает, чтобы обеспечить энергией пять таких городов, как Балхаш. Ежегодно станция будет вырабатывать больше 58 млн кВ/ч электроэнергии. В строительство и оборудование станции было вложено 46 млн долларов. Это иностранные инвестиции. В период строительства работу на объекте получили 300 человек. Станцию будут обслуживать 20 специалистов.

Как отметил вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов, Карагандинская область сегодня является лидером по развитию альтернативной энергетики. На долю региона приходится половина объема производства возобновляемых источников энергии.